Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto aufgebrochen

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zu Mittwoch haben sich Unbekannte an einem Pkw zu schaffen gemacht. Der Wagen war in der Saarstraße geparkt. Der Besitzer stellte sein Fahrzeug am Dienstag, um 18.30 Uhr, ab. Als er am Mittwochmorgen, um 7.30 Uhr, zu seinem Auto zurückkam, bemerkte er, dass es aufgebrochen worden war.

Die Diebe erbeuteten verschiedene persönliche Dokumente sowie eine Bankkarte.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Polizei zu melden. |mhm

