POL-HOM: Mehrere Verkehrsunfälle am Autobahnkreuz Neunkirchen mit einhergehenden Verkehrsstörungen

Kirkel (ots) - Am 19.07.2022, zwischen 18:50 Uhr und 19:40 Uhr, ereignete sich in der Bahnhofstraße in Kirkel Limbach ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers. Der rote VW Golf (PS-Kennzeichen) der Geschädigten parkte in Höhe des Anwesens Nr. 1 ordnungsgemäß in einer Parkbucht, ehe ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren den PKW der Geschädigten streifte und so die gesamte ...

