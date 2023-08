Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Raub vor Verbrauchermarkt

Zeugensuche

Übach-Palenberg-Palenberg (ots)

Eine 34 Jahre alte Frau erledigte am Mittwochabend (16. August) in einem Verbrauchermarkt an der Bahnhofstraße ihre Einkäufe. Als sie gegen 21.25 Uhr zu ihrem Fahrzeug ging, das auf dem Parkplatz des Geschäfts abgestellt war, merkte sie, dass eine unbekannte Person von hinten an ihrem Rucksack riss, den die Übach-Palenbergerin über eine Schulter trug. Die Frau sperrte sich gegen den Angriff und zog den Rucksack wieder an sich. Daraufhin ließ der Täter von ihr ab. Der Unbekannte war in Begleitung von zwei weiteren Männern. Alle Personen waren zwischen 20 und 30 Jahren alt, dunkelhaarig und wirkten südländisch. Wer hat die Täter beobachtet oder kann Angaben zu ihrer Identität machen? Hinweise zu diesem Fall nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Alternativ könne Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell