Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden bei Auffahrunfall auf der A81 (27.07.2023)

Eutingen im Gäu, A81 (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 81 zwischen der Anschlussstelle Rottenburg und der Anschlussstelle Horb am Neckar ist in der Nacht zum Freitag, kurz vor Mitternacht, ein junger Mann leicht verletzt worden. Ein 18-Jähriger Fahrer eines Daimler-Benz war in Richtung Singen unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen auf das Heck eines vorausfahrenden Ford Transit auffuhr. Durch den Aufprall geriet der Ford nach links und prallte in die Mittelschutzplanke, während der Daimler mit der rechten Schutzplanke kollidierte. Der 21-jährige Fahrer des Ford verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von über 25.000 Euro.

