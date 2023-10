Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfall mit Linienbus

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am gestrigen Mittwoch (04.10.2023) führte eine Linienbus-Fahrerin eine Gefahrenbremsung durch, wobei drei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 18.00 Uhr war der Linienbus auf der Ulmer Straße in Richtung Helmut-Haller-Platz unterwegs. Da ersten Erkenntnissen zufolge, die Servolenkung des Busses ausfiel, führte die Fahrerin eine Gefahrenbremsung durch, um eine weitere Gefährdung anderer zu vermeiden. Hierbei stürzten drei Personen im Bus und verletzten sich leicht. Zwei Personen wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell