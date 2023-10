Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Betrügerischer Spendensammler

Augsburg (ots)

Hochfeld - Am Mittwoch (04.10.2023), gegen 13.00 Uhr, klingelte ein Mann im Prinz-Karl-Weg an mehreren Türen um in betrügerischer Absicht Spenden zu sammeln. Der 44-jährige Mann läutete bei einer Anwohnerin und gab sich als Mitarbeiter eines Tierschutzvereines aus. Da der Mann sich nicht ausweisen konnte, wies die Frau den Mann ab und verständigte die Polizei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mann noch im Prinz-Karl-Weg durch die Einsatzkräfte aufgegriffen werden. Da gegen den 44-jährigen noch zusätzlich ein Haftbefehl bestand, nahmen die Einsatzkräfte den Mann noch vor Ort fest und verbrachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

Zeugen, die dem Spendensammler möglicherweise zum Opfer fielen, werden gebeten, sich unter 0821/323-2710 mit der Polizeiinspektion Augsburg Süd in Verbindung zu setzen.

