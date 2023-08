Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Presseerstmeldung - Brand eines Kellerraumes in Wohnheim

Hausen (Wied) (ots)

Am 01.08.2023, gegen 10:50 Uhr wurde der Polizei Straßenhaus durch die integrierte Leitstelle Montabaur der Brand in einem Kellerraum eines Wohnheimes in Hausen (Wied) gemeldet. Nach aktuellen Erkenntnissen konnte der Brand bereits durch die hinzugezogene Feuerwehr abgelöscht werden. Die ca. 80 Bewohner werden derweil dennoch aus dem Gebäude in eine nahegelegene Turnhalle verbracht. Es befinden sich zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz.

Laut ersten Informationen wurde niemand verletzt. Zur Brandursache können aktuell keine Aussagen getroffen werden.

Es wird gebeten, aktuell von Presseanfragen abzusehen. Es wird zu gegebener Zeit nachberichtet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell