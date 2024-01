Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Wellweg (Sti). Am 15.01.2024 ist es gegen 07.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem weißen Kleintransporter gekommen. Eine 15jährige Sarstedterin hat die Fahrbahn im Einmündungsbereich Wellweg / Paul-Lincke-Straße überquert. Hierbei ist es zu einem leichten Zusammenstoß zwischen der Fußgängerin und dem weißen Kleintransporter gekommen. Nach dem Zusammenstoß hat sich die Verursacherin mit ihrem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Durch den Verkehrsunfall wurde die Fußgängerin leicht am Bein verletzt. Zeugen zu dem Verkehrsunfall werden gebeten, sich mit der Polizei in Sarstedt in Verbindung zu setzen. Tel. 05066 / 985-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell