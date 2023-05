Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Westerstede; Zeugenaufruf nach körperlichen Auseinandersetzungen+++

Oldenburg (ots)

Am 22.05.23, gg. 20:30 Uhr, kam es in der Albrecht-Dürer-Straße in Westerstede zu einer körperlichen Auseinandersetzung, an der ca. 15 männliche Personen beteiligt waren. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang noch unklar. Leicht verletzt wurde ein 37-jähriger Mann aus Westerstede. Die an der Auseinandersetzung beteiligten Personen waren mit PKW mit Bremer Kennzeichen unterwegs. Dabei handelte es sich um einen schwarzen Audi (Kombi), einen schwarzen Audi-SUV und einen weinroten Ford (Kombi). Die beteiligten Personen konnten nicht näher beschrieben werden. Die verbalen Streitigkeiten mündeten schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Polizei Westerstede bittet Zeugen, die Hinweise zu der Auseinandersetzung und/oder zu den genannten PKW machen können, sich unter der Telefonnummer 04488/833115 zu melden. /656843

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell