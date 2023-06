Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: In Wohnung eingebrochen

Ludwigshafen (ots)

In eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Kaiser-Wilhelm-Straße wurde am 20.06.2023, zwischen 18 Uhr und 19:30 Uhr eingebrochen. Es wurden Schmuck sowie Bargeld gestohlen. Wie hoch der Schaden durch das Diebesgut genau ist, wird aktuell ermittelt. Außerdem entstand Sachschaden an der Wohnungstür. Dieser wird derzeit auf 2500 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen bittet um sachdienliche Hinweise. Diese werden unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegengenommen.

