BPOL NRW: 15-Jähriger mit echt aussehender Pistole - Bundespolizisten stellen Drogen sicher

Essen (ots) - Am Dienstagnachmittag (07. März) soll ein Mann versucht haben, einer 22-Jährigen nach einem Streit ihren Elektroroller zu stehlen. Dabei soll der Angreifer Gewalt angewendet haben. Gegen 16:30 Uhr informierten Bahnmitarbeiter die Bundespolizei über eine körperliche Auseinandersetzung an der Südseite des Hauptbahnhofs Essen. Am Busbahnhof trafen die ...

