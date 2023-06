POL-PPRP: Einbruchsversuch in Schule

Ludwigshafen (ots) - Am Montagabend (19.06.2023) zwischen 18 Uhr und 20 Uhr, stahlen Unbekannte einen E-Scooter in der Hoheneckenstraße. Der E-Scooter war mit einem Kabelschloss an einem Fahrradständer angeschlossen. Der oder die Täter durchtrennten das Schloss und klauten den Scooter. Der Schaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Haben Sie den Diebstahl beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion ...

mehr