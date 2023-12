Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Handtaschenraub in der Rathausgasse - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Freiburg-Altstadt: Am Sonntag, 10.12.2023, gegen 14:45 Uhr, entriss eine bislang unbekannte Täterin in der Rathausgasse die Handtasche einer 55-jährigen Frau. Der Ehemann der Dame sowie ein Passant verfolgten daraufhin die flüchtende Täterin in Richtung Innenstadt und konnten diese schließlich stellen. Die Frau händigte daraufhin die Handtasche wieder aus und setzte ihre Flucht weiter fort.

Die Kriminalpolizei Freiburg ermittelt im vorliegenden Fall und bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere den unbekannten Zeugen, der die Verfolgung aufnahm, sich telefonisch unter 0761 882-2880 zu melden.

