LKA-NRW: Ermittlungen gegen Cyberkriminelle: Geplante Hackerangriffe - LKA stellt Beweismaterial bei Durchsuchungen sicher

Düsseldorf (ots) - Einsatzkräfte der Polizei NRW und der Staatsanwaltschaft Düsseldorf durchsuchten am Morgen des 3. Mai 2023 über 50 Objekte (Häuser, Wohnungen, Büros und Geschäftsobjekte) in Nordrhein-Westfalen sowie vier Objekte in Erfurt (Thüringen) und vollstreckten 18 Haftbefehle. Hintergrund des ...

mehr