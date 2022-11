Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Flüchtiger Autofahrer versteckte sich in Laubhaufen

Boizenburg (ots)

Auf seiner Flucht vor der Polizei hat sich ein Autofahrer in der Nacht zu Montag in Boizenburg in einem Laubhaufen versteckt. Zunächst entzog sich der 40-Jährige einer Verkehrskontrolle der Polizei und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit mit seinem PKW. Kurz darauf hielt er sein Fahrzeug an, stieg aus und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Allerdings hatte er zuvor weder Handbremse noch Gang eingelegt, sodass sich das Auto selbstständig machte und rückwärts gegen einen Zaun rollte. Der mutmaßliche Fahrer konnte nach eingeleiteten Suchmaßnahmen wenig später in einem nahegelegenen Laubhaufen festgestellt werden, in dem er sich versteckt hielt. Der 40-Jährige, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wurde anschließend zur Blutprobenentnahme gebracht. Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest ergab den Wert von 1,96 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den 40-Jährigen sind unter anderem Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell