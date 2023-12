Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: 13-jähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 12.12.2023, gegen 07:45 Uhr, ist in Bad Säckingen ein 13-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall mit einem Kleinbus schwer verletzt worden. Der 34 Jahre alte Fahrer eines Kleinbusses war aus der Güterstraße in die bevorrechtigte B 34/Friedrichstraße eingefahren. Es kam zur Kollision mit dem von rechts die Einmündung querenden Fahrradfahrer. Der Junge wurde von der Front erfasst und geriet unter den Kleinbus. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde nach seiner Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad wurde zerstört, der Kleinbus beschädigt. Insgesamt dürfte sich der Sachschaden auf ca. 1300 Euro belaufen. Während den Rettungsmaßnahmen war die B 34 nur einspurig befahrbar. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz. Die Polizei sucht Zeugen! Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8963-0, zu melden.

