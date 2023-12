Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Festnahme nach Einbruch in ein Autohaus in Friedland

Neubrandenburg (ots)

In der Nacht vom 15.11 auf den 16.11.2023 kam es in Friedland zu einem Einbruch in ein Autohaus, bei welchem zwei Täter einen PKW Opel im Wert von ca. 19.000EUR entwendeten. Dieser konnte bereits am 17.11.2023 auf einem Feld bei Putzar wieder aufgefunden werden, wo das Fahrzeug offensichtlich festgefahren und anschließend verlassen wurde.

Die seitens der Kriminalkommissariat-Außenstelle Friedland geführten Ermittlungen konzentrierten sich aufgrund der Tatumstände schnell auf regionale Täter. In diesem Rahmen konnten zwei 17 und 18 Jahre alte, deutsche Beschuldigte bekannt gemacht werden. Der 17-jährige Jugendliche ist der Polizei bereits aus diversen Strafverfahren unterschiedlicher Taten bekannt, weshalb eine vorläufige Festnahme erfolgte. Am 07.12. folgte das Amtsgericht Neubrandenburg dem Haftantrag und ordnete Untersuchungshaft aufgrund der Wiederholungsgefahr an. Der 17-jährige wurde daraufhin in die Justizvollzugsanstalt nach Neustrelitz verbracht. Der zweite Beschuldigte wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Beide werden sich nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls vor Gericht verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell