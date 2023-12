POL-NB: Diebstahl eines Bronze-Adlers

Neubrandenburg (ots) - Am 28.11.2023 kam es zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus am Quastenberg in Burg Stargard. Ein derzeit unbekannter Täter drang gegen ca. 16:50 Uhr gewaltsam über die Terrassentür in das Wohngebäude ein und entwendete diverse Sachen im Wert von ca. 1100EUR. Der entstandene Schaden an der Tür wird auf ca. 500EUR ...

