POL-MFR: (1386) 13-jährige Emily K. aus Nürnberg vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Nürnberg (ots) - In den frühen Samstagmorgenstunden (25.11.2023) überfielen drei Unbekannte einen 19-Jährigen in der Nürnberger Innenstadt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Zwischen 01:00 Uhr und 01:30 Uhr war ein 19-jähriger Mann alleine zu Fuß in der Breiten Gasse unterwegs. Drei unbekannte Männer sprachen den Mann an und baten diesen um Kleingeld. ...

mehr