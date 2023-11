Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Eine Frau musste am Donnerstagabend Unfallspuren an ihrem schwarzen VW Caddy feststellen, von dem Verursacher fehlte jedoch jede Spur. Die 54-jährige VW-Besitzerin hatte ihren Wagen zwischen 18 Uhr und 19 Uhr in der Gaswerkstraße abgestellt. Als sie zurückkam, fielen ihr Beschädigungen an der vorderen Stoßstange sowie an der Motorhaube des VW auf. Der Verursacher konnte bislang nicht festgestellt werden, die Spuren deuten jedoch auf einen Fahrrad- oder Rollerfahrer hin. Der durch den Unfall entstandene Schaden soll sich auf circa 3.000 Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Offenburg unter der Rufnummer 0781/21 2200 zu melden.

