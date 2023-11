Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - In die Wade gebissen, Zeugenaufruf

Offenburg (ots)

Nachdem ein Hund einen Mann am Kinzigdamm in die Wade gebissen hat, ermitteln Beamte der Polizeihundeführerstaffel wegen fahrlässiger Körperverletzung. Der Radfahrer war am Sonntag gegen 15 Uhr auf dem Kinzigdamm von Waltersweier kommend unterwegs, als er kurz vor der Fußgängerbrücke im Bereich eines dortigen Autohauses von seinem Drahtesel abgestiegen ist. Beim 'Ablichten' der dortigen Dinosaurier-Figuren wurde der 'Fotograf' ersten Befragungen zufolge von einem Hund angegriffen und in die Wade gebissen. Der 59-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Beamte der Polizeihundeführerstaffel haben nun die Ermittlungen zum noch unbekannten Besitzer des Vierbeiners aufgenommen und nehmen unter der Telefonnummer 0781 21-4200 sachdienliche Hinweise entgegen.

/ma

