POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Einbrecher schlagen gleich doppelt zu.

Baiersbronn (ots)

Zu zwei Einbrüchen ist es in der Nacht von Sonntag auf Montag in Schönmünzach gekommen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen drangen mehrere Täter zwischen 00:40 Uhr und 00:50 Uhr gewaltsam in den Kiosk des Freibades ein. Aus dem Inneren wurden offenbar Elektronikartikel entwendet. Im zweiten Fall wurde im Verlauf derselben Nacht ein Ladengeschäft in der Straße "In den Auen" heimgesucht und ebenfalls gewaltsam aufgebrochen. Hier gelangten die Diebe offensichtlich an Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich und ebenfalls Elektronikartikel. Der Polizeiposten in Baiersbronn hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07441 5360 beim Polizeirevier in Freudenstadt zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

