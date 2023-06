Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim und des Polizeipräsidiums Pforzheim, Täterfestnahme

Pforzheim (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 11. Juni 2023, 03:17 Uhr Festnahme nach Überfall auf Tankstelle

Nach einer räuberischen Erpressung in einer Tankstelle in der Pforzheimer Oststadt am Samstagabend ist nach Ermittlungen am Sonntagabend ein 45-jähriger Mann durch Polizeibeamte in der Pforzheimer Innenstadt festgenommen worden. Bei dem Mann konnten auch Hinweise auf weitere, vorausgegangene Eigentumsdelikte erlangt werden. Die Ermittlungen dauern insoweit noch an.

Der dringend Tatverdächtige wurde heute dem Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der 45-Jährige befindet sich seither in Untersuchungshaft.

