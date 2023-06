Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Schneller Erfolg nach Einbruch - Festnahme und Haftbefehl gegen mutmaßlichen Täter

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Marburg und der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Cölbe

(Bezug zur Presseinformation vom 06. Juni "Ertappter Einbrecher verletzt Eigentümer" "Einbrüche und Diebstahl aus Autos" "Tatverdächtiger und Opfer")

Die Kriminalpolizei Marburg und die Staatsanwaltschaft Marburg beschuldigen einen 30 Jahre alten, polizeibekannten und in Neustadt lebenden Mann, in der Nacht zum Dienstag, 06. Juni, in Cölbe einen Einbruch in ein Einfamilienhaus begangen zu haben und in mindestens fünf Autos eingedrungen zu sein und aus diesen Wertgegenstände entwendet zu haben. Die Bundespolizei Frankfurt nahm den Beschuldigten noch am Dienstag am Bahnhof in Frankfurt fest und stellte Beute aus den Autoeinbrüchen sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg erließ der zuständige Haftrichter des Amtsgerichts Marburg am Mittwoch, 07. Juni, einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Diebstahls in besonders schwerem Fall, des versuchten besonders schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls sowie der gefährlichen Körperverletzung und des Haftgrundes der Fluchtgefahr. Der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft.

Bei dem Einbruch in das Wohnhaus war der Beschuldigte durch den Eigentümer überrascht worden, woraufhin er ihm eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben soll und ohne Beute flüchtete. Der Hauseigentümer erlitt mehrere blutende aber nicht lebensgefährliche Wunden.

Der Beschuldigte fiel der Bundespolizei am Frankfurter Hauptbahnhof durch Blutspuren an mehreren Kleidungsstücken auf. Bei einer durchgeführten Personenkontrolle fanden die Beamten bei ihm u.a. Diebesgut aus den Autos aus Cölbe. Zudem ergab sich im weiteren Verlauf der Ermittlungen der dringende Tatverdacht bzgl. des Einbruchs in das Wohnhaus in Cölbe.

Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen sind zudem weitere Einbrüche in PKW in Bürgeln und Fronhausen am Samstag, 03. Juni. Ob der Beschuldigte möglicherweise auch für diese verantwortlich ist, wird derzeit überprüft.

Weitere Rückfragen und Auskünfte erfolgen ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg unter Tel. 06421 290 222.

Timo Ide, Staatsanwalt und Pressesprecher

Martin Ahlich, Pressesprecher der Polizei

