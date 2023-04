Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Kollision im Kreuzungsbereich

Mercedes C-Klasse beschädigt

Wachtendonk (ots)

Bereits am Samstag (01. April 2023) kam es zwischen 16:30 Uhr und 16:35 Uhr an der Kreuzung Bergstraße / Meerendonker Straße in Wachtendonk, zu einer Unfallflucht. Der Fahrer einer grauen Mercedes C-Klasse befuhr zum Unfallzeitpunkt die L140 Slümerstraße, aus Richtung Kerken kommend, in Fahrtrichtung Herongen. An der Kreuzung Bergstraße / Meerendonker Straße missachtete ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, welcher von links aus der Bergstraße kam, den vorfahrtsberechtigten Mercedes. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wodurch die Mercedes C-Klasse am linken Seitenteil bis zum hinteren linken Stoßfänger beschädigt wurde.

Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen. Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei Geldern Zeugen, welche Aussagen zum zuvor beschriebenen Sachverhalt machen können. Diese melde sich bitte unter 02831 1250. (pp)

