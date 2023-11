Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: BAB 5, Gemarkung Appenweier - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Appenweier (ots)

Am frühen Samstagabend kam es gegen 19:38 Uhr auf der Autobahn 5, in Höhe der Tank- und Rastanlage Renchtal-West, Fahrtrichtung Freiburg, zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf 45.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Ein bislang unbekannter Pkw-Führer befuhr den linken Fahrstreifen und bremste stark ab. Der nachfolgende Fahrer eines Mercedes leitete deshalb auch eine starke Bremsung ein. Hierbei verlor er jedoch die Kontrolle über sein Auto, driftete über alle drei Fahrstreifen und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Der Mercedes kam zunächst quer auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Ein auf dem rechten Fahrstreifen an die Unfallstelle heranfahrender Kleintransporter versuchte dem Mercedes auszuweichen, kollidierte aber noch mit diesem. In Folge der Ausweichbewegung touchierte der Kleintransporter dann noch einen auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden VW. Für die Unfallaufnahme mussten alle drei Fahrstreifen gesperrt werden. Der Verkehr wurde über das Gelände der Tank- und Rastanlage Renchtal-West an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Durchgangsfahrbahn war gegen 00:40 Uhr wieder frei befahrbar. Zeugen die Hinweise zu dem noch unbekannten Fahrzeugführer geben können werden gebeten sich mit Verkehrsdienst Baden-Baden, Außenstelle Bühl, Tel. 07223-80847112 in Verbindung zu setzen.

/DMH

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell