Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Zwei Tatverdächtige nach Raub in Untersuchungshaft

Wismar (ots)

Die Kriminalpolizei in Wismar hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem es am späten Sonntagabend, gegen 23:00 Uhr, auf dem Gelände einer Tankstelle in der Werftstraße zu einem Raub mit gefährlicher Körperverletzung gekommen ist. Den beiden 41- und 39-jährigen Tatverdächtigen wird vorgeworfen, nach einem gemeinsamen Alkoholkonsum auf einen 63-jährigen Geschädigten eingeschlagen und ihn dadurch schwer verletzt zu haben. Anschließend sollen sie mit seiner Geldbörse sowie seinem Handy geflüchtet sein. Eine Mitarbeiterin der Tankstelle informierte die Polizei. Eingesetzte Rettungskräfte brachten den Verletzten ins Wismarer Klinikum.

Durch Kräfte des Polizeihauptreviers Wismar konnten die beiden Tatverdächtigen im Nahbereich festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft Schwerin wurden die Männer einem Haftrichter des Amtsgerichts Wismar vorgeführt, der Haftbefehl gegen beide erließ.

Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattfindet, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.

