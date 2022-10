POL-SI: Unbekannte Täter brachen in Gaststätte ein- Polizei sucht Zeugen #polsiwi

Bad Laasphe-Feudingen (ots) - Am späten Sonntagabend (30.10.2022), gegen 23:00 Uhr, brachen zwei junge Männer in zwei Lagerräume eines Vereins in der Straße "Tannenwald" in Feudingen ein. Ein aufmerksamer Zeuge hörte verdächtige Geräusche und meldete sich bei der Polizei. Beim Erblicken der kurz darauf eintreffenden Streifenwagen flüchteten zwei Personen von der Tatörtlichkeit. Die Beamten konnten die flüchtigen ...

