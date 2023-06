Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Zwei Motorradfahrer bei Unfällen schwer verletzt

Nordwestmecklenburg (ots)

Gegen Mittag des gestrigen Sonntags kam es auf der Landesstraße 03 zwischen Mühlen Eichsen und Wendelsdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Offenbar verlor der Biker auf Höhe des Abzweiges Seefeld die Kontrolle über seine Yamaha, nachdem der vor ihm fahrende PKW bremste, um nach links abzubiegen. Der 66-jährige Mann aus dem Landkreis NWM kollidierte daraufhin mit der Leitplanke und wurde vom Motorrad geschleudert. Rettungskräfte versorgten den Verletzten vor Ort, bevor er ins Klinikum nach Schwerin gebracht wurde. Der entstandene Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei mindestens 3.000 Euro. Für den Zeitraum von etwa 45 Minuten erfolgte die Vollsperrung der Strecke.

Am heutigen Tag kam es in den frühen Morgenstunden außerdem zu einem Wildunfall, bei dem ein Rollerfahrer mit einem querenden Reh auf der B208 zwischen Metelsdorf und Schulenbrook kollidierte. Der 53-jährige Fahrzeugführer einer Piaggio wurde durch den Rettungsdienst schwerverletzt in das Krankenhaus nach Wismar verbracht. Das Reh ist vor Ort verendet, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattfindet, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell