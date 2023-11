POL-OG: Lahr - Zeugen gesucht nach Unfall mit Fahrerflucht

Bühl (ots) - Am Donnerstagabend gegen 21.10 Uhr soll ein 69-jähriger Mann am Europaplatz von zwei bislang unbekannten Tätern angegriffen worden sein. Der Mann befand sich offenbar in einem Streit mit einer 68-jährigen Bekannten, als zwei bisher unbekannte Männer hinzugekommen sind und den Mann durch Tritte zu Boden gebracht haben. Im Anschluss seien die Täter ...

mehr