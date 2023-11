Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Mann von Unbekannten verletzt, Zeugen gesucht

Bühl (ots)

Am Donnerstagabend gegen 21.10 Uhr soll ein 69-jähriger Mann am Europaplatz von zwei bislang unbekannten Tätern angegriffen worden sein. Der Mann befand sich offenbar in einem Streit mit einer 68-jährigen Bekannten, als zwei bisher unbekannte Männer hinzugekommen sind und den Mann durch Tritte zu Boden gebracht haben. Im Anschluss seien die Täter dann zu Fuß in Richtung Stadtgarten/Modehaus Pfeiffer geflüchtet. Der 69-jährige Mann wurde ins Klinikum nach Baden-Baden verbracht. Zeugen zufolge sei einer der Männer circa 170 cm groß, mit glatten, kurzen Haaren und dunkel bekleidet. Er soll eine sportliche/stämmige Figur haben und wird auf 15-30 Jahre alt geschätzt. Auch der andere Unbekannte soll 15-30 Jahre alt gewesen sein, er habe eine schlanke Figur, wellige/lockige Haare und soll ebenfalls dunkle Kleidung getragen haben. Zur Größe der Person konnten keine Angaben gemacht werden. Nun bittet die Polizei um die Mithilfe von möglichen Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise werden von den zuständigen Beamten des Polizeireviers in Bühl unter der Telefonnummer 07223 / 99097-0 entgegengenommen. /ja

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell