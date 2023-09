Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen

Weimar (ots)

Am Mittwochvormittag kontrollierten Weimarer Kontaktbereichsbeamte in Blankenhain zwei Mopedfahrer. Wie sich herausstellte, hatten der 35jährige und der 31jährige keinen Führerschein. Außerdem gaben sie zu berauschende Mittel eingenommen zu haben, was ein Drogenvortest bestätigte. Beide wurden zur Durchführung einer Blutentnahme in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht und ihre Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Anschließend durften sie nach Hause laufen.

