LPI-J: Herdplatte nicht ausgestellt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Ein Langfinger nutzte am Dienstagfrüh seine Gelegenheit. eine 27-jährige Frau brachte ihr Kind in eine Kita in Bad Klosterlausnitz. Kurz vor Betreten der Einrichtung legte sie ihre Handtasche kurz ab. Als sie knapp fünf Minuten später wieder herauskam, war die Tasche weg. Auch ergaben sich keine Hinweise auf den unbekannten Langfinger. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

