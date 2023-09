LPI-J: Zu viel intus

Jena (ots) - Eine 48-jährige Frau befand sich Dienstagnachmittag auf einer Sitzgelegenheit auf dem Eichplatz. Plötzlich kam ein Mann zu ihr und wirkte recht aggressiv. Als die Frau sodann das Gespräch suchte, stieß der Mann sie weg und schlug ihr das Mobiltelefon aus der Hand. In der Folge flüchtete sich die Frau in eine nahegelegene Lokalität. Die hinzugerufenen Beamten konnte den 39-Jährigen habhaft werden. Ob seine Aggression an der Alkoholisierung von knapp 3,4 ...

mehr