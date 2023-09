LPI-J: Graffiti

Weimar (ots) - Am Dienstagnachmittag befuhr ein 65jähriger mit seinem Traktor die B87 Mellingen in Richtung Umpferstedt. Hinter ihm fuhr ein 55jähriger mit seinem Renault. Ungefähr auf Höhe des Kilometers 2,15 beabsichtigte der Traktorfahrer nach links in einen Feldweg abzubiegen. Zeitgleich versuchte der Renaultfahrer den Traktor zu überholen, woraufhin es in der weiteren Folge zur seitlichen Kollision kam. Am Renault entstand Sachschaden. Personen wurden nicht ...

