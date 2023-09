LPI-J: Aggressiv aufgetreten

Weimar (ots) - Am Dienstagnachmittag meldete die Mitarbeiterin eines Elektronikladens im Atrium, dass sie zwei unbekannte Ladendiebe vom Samstag wiedererkannt hatte und festhalten konnte. Beutegut an dem Samstag waren Elektrogeräte im Gesamtwert von etwa 230 Euro. Weil das offensichtlich so reibungslos verlief, betraten die Täter am Dienstag erneut den Laden und entwendeten wieder Elektrogeräte im Wert von 520 Euro. Diesmal konnten jedoch der 12jährige und 20jährige ...

mehr