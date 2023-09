LPI-J: Das Falsche intus

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochfrüh in Kahla stellte sich heraus, dass der 34-jährige Fahrer des Transporters Opel nicht nüchtern war. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,59 Promille. Eine Anzeige wurde gefertigt und die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

