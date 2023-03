POL-EL: Klein Berßen - Einbruch in Firma

Lathen (ots) - Am Montag wurde in der Zeit zwischen 07.20 Uhr und 16.50 Uhr, auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes im Bereich Große Straße in Lathen ein silberfarbener VW Golf angefahren und an der hinteren rechten Tür beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lathen, 05933-924570, zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje ...

