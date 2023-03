POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Lingen (ots) - Am Montag in der Zeit von 12.20 Uhr bis 13.10 Uhr kam es Im Lohner Sand zu einem PKW Aufbruch. Bislang unbekannte Täter schlugen gewaltsam die Scheiben eines PKW ein und entwendeten aus dem Innenraum eine Handtasche. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Jessica Scholz E-Mail: ...

