LPI-J: Auffahrunfall mit Leichtverletztem

Weimar (ots) - In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch schlugen unbekannte Täter die Heckscheibe eines in Ulla abgestellten Pkw Mercedes ein und entwendeten aus dem Inneren des Fahrzeuges einen Aktenkoffer sowie einen Laptop im Wert von 1500 Euro. Auch der Sachschaden am Fahrzeug beträgt etwa 1500 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

