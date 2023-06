Polizei Hamburg

POL-HH: 230626-2. Tataufklärung: Drei Verdächtige nach Tötungsdelikt in Hamburg-Steilshoop verhaftet

Hamburg (ots)

Zeit: 15.04.2023, 15:31 Uhr

Ort: Hamburg-Steilshoop, Gropiusring

Das mutmaßliche Tötungsdelikt an einem 39-jährigen Mann in Steilshoop (siehe PM 230513-1.) ist aufgeklärt. Gegen die drei Tatverdächtigen wurden am Freitag Haftbefehle vollstreckt.

Umfangreiche Ermittlungen der Mordkommission (LKA 41) und der Staatsanwaltschaft Hamburg haben den Tatverdacht gegen den 25-jährigen Syrer und den 40-Jährigen Serben, ihr 39-Jähriges Opfer mit Betäubungsmitteln intoxikiert zu haben, erhärtet. Zudem wurde ein 38-jähriger Deutscher als weiterer mutmaßlicher Mittäter ermittelt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatten die drei Männer nach dem Tod ihres Bekannten Wertgegenstände aus dessen Wohnung entwendet und seine Accounts für Warenbestellungen genutzt.

Die Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkte daraufhin beim Landgericht Haftbefehle für die Tatverdächtigen, die am Freitag unter Federführung der Zielfahndung der Polizei (LKA 23) in der Wohnung des Deutschen in Steilshoop vollstreckt wurden.

Die Ermittlungen der Mordkommission und Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des Mordes dauern an.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell