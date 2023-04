Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Kellerbrand im Gallus - Feuerwehr mehrere Stunden im Einsatz

Frankfurt am Main (ots)

Am heutigen Karfreitag (07.04.2023) wurde die Feuerwehr Frankfurt am Main über den Notruf 112 gegen 15:50 Uhr über einen vermeintlichen Kellerbrand in der Poststraße informiert. Kurz darauf waren bereits die ersten Einheiten der nahegelegenen Feuer- und Rettungswache 2 vor Ort.

Die erste Erkundung bestätigte den bereits am Notruf geschilderten Kellerbrand. Daraufhin wurden umgehend mehrere Einsatzkräfte, ausgerüstet mit Atemschutzgeräten und Strahlrohren, zur Brandbekämpfung im betroffenen Keller des Wohngebäudes eingesetzt. Dort brannte eine Vielzahl von verschiedensten gelagerten Gegenstände, u.a. Matratzen und Dämmmaterialen, in voller Ausdehnung und in mehreren Kellerverschlägen. Aufgrund der Brandausbreitung und -intensität entwickelte sich ein personal- und zeitintensiver Einsatz. Zur Unterstützung der Berufsfeuerwehr wurden weitere Einheiten der Freiwilligen Feuerwehren Schwanheim und Sachsenhausen angefordert. Gemeinsam gelang es den eingesetzten Kräften den Brand nach ca. einer Stunde endgültig zu löschen. Da eine große Menge an brennbaren Materialien in den Verschlägen gelagert war, mussten diese Brandlasten im Nachgang auseinandergezogen werden, um die letzten Glutnester ablöschen zu können. Nach der erfolgreichen Brandbekämpfung wurden weitere Kellerräume geöffnet und auf eine mögliche Brand- oder Rauchausbreitung kontrolliert. Die Kontrolle ergab, dass sich der Brandrauch weitreichend in dem gesamten Untergeschoss ausgebreitet hatte. Mit mobilen Lüftungsgeräten wurde der Rauch und giftige Brandgase, welche bei einer Kontrollmessung mit entsprechenden Messgeräten nachgewiesen werden konnten, durch die Feuerwehr aus dem Gebäude entfernt. Die Entrauchung nahm nochmals mehrere Stunden in Anspruch, da die Gebäudestruktur und die Ausdehnung des Kellers das Entfernen des Brandrauchs erschwerte.

Um ca. 21:05 Uhr war der Einsatz nach über fünf Stunden für die Einheiten der Feuerwehr Frankfurt am Main beendet und die Einsatzstelle konnte an die Polizei übergeben werden.

Weder Menschen noch Tiere wurden verletzt. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Insgesamt waren im gesamten Einsatzverlauf 42 Feuerwehrleute mit 13 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehren Schwanheim und Sachsenhausen an der Einsatzstelle tätig.

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell