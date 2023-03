Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Feuer in einer Kellerwohnung im Westend

Frankfurt am Main (ots)

(am) Am späten Dienstagabend kam es in einer Souterrainwohnung in der Rheinstraße im Westend zu einem Brand.

Gegen 20:30 Uhr wurde der Notruf der Feuerwehr über ein Feuer in einem Mehrparteienhaus in der Rheinstraße informiert. In einer Souterrainwohnung brannte aus bislang ungeklärter Ursache ein Warmwasserboiler. Durch das Brandereignis trat am Boiler Wasser aus. Dadurch wurde eine Brandausbreitung verhindert. Dennoch entstand durch den Brandrauch in der Wohnung ein enormer Schaden. Die Wohnung ist vorübergehend nicht nutzbar. Die Bewohnerin sowie weitere Personen aus dem Gebäude konnten sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr sicher ins Freie begeben.

Durch die Feuerwehr wurde das Feuer gelöscht. Brandrauch in der Wohnung sowie im Treppenraum wurden durch Lüfter nach draußen gedrückt. Verletzt wurde niemand. Über Brandursache und Höhe des entstandenen Schadens können keine Angaben gemacht werden. Berufsfeuerwehr und Rettungsdienst waren mit sechs Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell