Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Bei mindestens 26 Pkw die Außenspiegel beschädigt

Hildesheim (ots)

Hildesheim (th) - In der Nacht vom Samstag auf Sonntag wurden in der Elzer Straße und der Hildesheimer Straße insgesamt mindestens 26 Pkw beschädigt. Am frühen Sonntagmorgen gingen zunächst Hinweise auf beschädigte Fahrzeuge in der Hildesheimer Straße ein. Dort wurden bei insgesamt bisher 6 bekannten Fahrzeugen meist die Außenspiegel beschädigt. In der Elzer Straße waren sogar 20 Pkw tatbetroffen, auch hier wurden bei allen Fahrzeugen die Außenspiegel beschädigt. Die Tatzeit liegt nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 01:00 und 02:30 Uhr Zeugen, die zu diesen Taten Angaben machen können, werden dringend gebeten, sich mit der Polizei in Hildesheim unter 05121-9390 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell