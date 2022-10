POL-HI: Wochenendpressemeldung des PK Elze für den Zeitraum vom 07.10.-09.10.22.

Hildesheim (ots) - Machtsum, (EP) Am 07.10.2022, im Zeitraum von 19:15 Uhr bis 10:26 Uhr (08.10.2022) entwendeten noch Unbekannte Täter mehrere Fahrräder von verschiedenen Grundstücken, unter anderem in der Straße Neustadt und in der Nikolausstraße. Der Schaden belaufe sich auf über 7000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Sarstedt unter 05066/9850 in ...

