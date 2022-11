Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Videokamera von Baustellen entwendet

Kleve-Kellen (ots)

Am Mittwoch (02. November 2022) wurde in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 09:30 Uhr, auf einem Baustellengelände an der Adresse Alte Reeser Straße in Kleve, eine Videokamera entwendet. Der oder die bislang unbekannten Täter betraten das Baustellengrundstück, entwendeten die Kamera und entfernten sich nach der Tat in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell