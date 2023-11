Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, L 75 - Beim Einfädeln kollidiert

Rastatt (ots)

Ein Fehler beim Einfädeln auf die L75 in Richtung Rastatt führte am Donnerstagnachmittag zu einem "Blechschaden". Die Fahrerin eines Ford wollte gegen 16:45 Uhr von der L78b kommend auf die L75 einfädeln. Der verfrühte Wechsel des Fahrstreifens und das Übersehen eines Mercedes führten dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Bilanz: keine Verletzten und Sachschäden in Höhe von 3.000 Euro. Beamte des Polizeireviers Rastatt kümmerten sich um die Unfallaufnahme. /ma

