Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deutwang, K6106, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der K6106 zwischen Mindersdorf und Deutwang (22.10.2023)

Deutwang, K6106 (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Sonntagvormittag auf der Kreisstraße 6106 zwischen Mindersdorf und Deutwang einen Unfall verursacht. Eine 18-Jährige fuhr mit einem VW Up auf der K6106 von Mindersdorf in Fahrtrichtung Deutwang. Dabei kam ihr ein unbekannter Autofahrer auf ihrer Spur entgegen, so dass sie ins Bankett ausweichen musste und in der Folge einen Baum touchierte. Am VW entstand dabei ein Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Ohne sich um den verursachten Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell