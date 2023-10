Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Betrunken Unfall gebaut (20.10.2023)

Allensbach (ots)

Am Freitagabend hat ein betrunkener Autofahrer auf der Bundesstraße 33 zwischen Allensbach und der Waldsiedlung einen Unfall gebaut. Ein 30-Jähriger war mit einem Mercedes der C-Klasse hinter einem Lastwagen auf der B33 von Allensbach in Richtung Konstanz unterwegs. Im kurvigen Bereich geriet der junge Mann mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 20-jähriger Opelfahrer versuchte noch auszuweichen, konnte jedoch eine Kollision mit dem Mercedes nicht mehr verhindern. Beide Autos kamen von der Straße ab und landeten im Graben neben der Fahrbahn. Der 20-Jährige erlitt dabei eine leichte Verletzung am Kopf, die eine Rettungswagenbesatzung vor Ort behandelte. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem 30-Jährigen einen Wert von über 2 Promille. Er musste schließlich neben seinem Führerschein auch eine Blutprobe abgeben. Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerten sich Abschleppdienste. Die Höhe des entstandenen Sachschadens schätzte die Polizei auf insgesamt rund 18.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell