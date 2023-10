Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Markelfingen, Lkr. Konstanz) 22-Jähriger beißt Mann in die Hand und landet in Gewahrsam (22.10.2023)

Markelfingen (ots)

Nachdem er einem Mann in die Hand gebissen hat, ist ein junger Mann in der Nacht auf Sonntag in der Gewahrsamszelle gelandet. Ein 22-Jähriger pöbelte auf der Gnadenseestraße zunächst eine fremde Personengruppe an und nahm dabei eine Frau in den "Schwitzkasten". Nachdem ein 54-Jähriger dazwischen ging, biss ihm der 22-Jährige in die Hand und verletzte ihn. Nachdem sich der junge Mann, der zudem erheblich alkoholisiert war, nicht beruhigen ließ und weiterhin aggressiv zeigte, nahm in die Polizei in Gewahrsam. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung.

